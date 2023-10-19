В Калужской области внесли изменения в бюджет

В четверг, 19 октября, на заседании Законодательного Собрания внесены изменения в бюджет региона на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Доходы бюджета в нынешнем году составят 84,1 миллиарда рублей, расходы - 90,9 миллиарда рублей.

- Дополнительные средства будут направлены на социальную поддержку и лекарственное обеспечение граждан, развитие здравоохранения, образования, культуры и спорта, транспортной инфраструктуры, жилищного строительства, водохозяйственного комплекса, системы обращения с твердыми коммунальными отходами, модернизацию коммунальной инфраструктуры, создание комфортной городской среды, - прокомментировала министр финансов Валентина Авдеева.