На бывшем заводе «Фольксваген» в Калуге работникам вернули питание

Как мы уже рассказывали, в Калуге профсоюзы пожаловались на ситуацию с питанием на бывшем заводе «Фольксваген». Он находится в режиме простоя, но около 250 человек вызвали на рабочие места. При этом некоторым заблокировали пропуски в столовую.

- Сегодня профсоюзами был составлен акт фиксации нарушений трудовых прав работников, которым не предоставили питание в понедельник и вчера. Сегодня данный акт заполнен не был, так как всем сотрудникам пришедшим в столовую были разблокированы пропуска и предоставлено питание, - рассказали 18 октября в профсоюзах «Единство» и «АСМ».

Официальный ответ по ситуации с питанием профсоюзы ждут от руководства 23 октября.