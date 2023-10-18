В Калужской области направили на реализацию нацпроектов более 13 миллиардов рублей

В Калужской области по данным на 13 октября на финансирование национальных проектов направлено 13,036 миллиарда рублей. Такие данные опубликовала в среду министр финансов региона Валентина Авдеева.

На нацпроект «Жилье и городская среда» направили 3,1 миллиарда, на «Безопасные качественные дороги» - 2,9 миллиарда, на «Образование» - 2,9 миллиарда.

Реализация нацпроекта «Демография» профинансирована на 1,8 миллиарда рублей, «Здравоохранение» - на 937 миллионов рублей, «Культура» - на 665 миллионов.