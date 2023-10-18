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Новое предприятие по переработке молока откроют в Калужской области

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.10.2023 10:33 2 1571
Новое предприятие по переработке молока откроют в Калужской области

Министр сельского хозяйства Калужской области Александр Ефремов 17 октября вместе с главой администрации Боровского района Николаем Калиничевым побывал на площадке строительства завода по переработке молока.

Он возводится на территории особой экономической зоны «Калуга».

На этом предприятии собираются перерабатывать каждые сутки более 560 тонн молока. Для Калужской области это пока максимальный показатель. Молоко будет поступать с ферм Калужской и Московской областей.

На заводе появится 300 рабочих мест. Строительство завершат в 2024 году.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.10.2023 10:33 2 1571
Тэги: калужская область
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