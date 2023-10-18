Новое предприятие по переработке молока откроют в Калужской области

Министр сельского хозяйства Калужской области Александр Ефремов 17 октября вместе с главой администрации Боровского района Николаем Калиничевым побывал на площадке строительства завода по переработке молока.

Он возводится на территории особой экономической зоны «Калуга».

На этом предприятии собираются перерабатывать каждые сутки более 560 тонн молока. Для Калужской области это пока максимальный показатель. Молоко будет поступать с ферм Калужской и Московской областей.

На заводе появится 300 рабочих мест. Строительство завершат в 2024 году.