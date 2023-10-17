В Калужской области построят новый завод

В Калужской области появится новое предприятие по производству ЖБИ для загородного домостроительства. Его построят на территории опережающего развития «Кондрово», сообщил во вторник. 17 октября, губернатор Владислав Шапша.

Инвестиции составят 21 миллион рублей.

- В ТОР «Кондрово» уже разместили свои производства 7 резидентов, - прокомментировал губернатор. - Еще 3 компании в 2023 году получили одобрение профильной комиссии по рассмотрению заявок на заключение соглашения. До конца года они должны быть включены Минэкономразвития России в перечень резидентов ТОР «Кондрово».