В Калужской области работу по нацпроектам выполнили на 99,5%

В 2023 году в рамках 12 федеральных нацпроектов на территории нашей области исполняются 46 региональных проектов.

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