Калужская промышленность отгрузила продукции на 566 миллиардов рублей

За 8 месяцев нынешнего года предприятия Калужской области отгрузили промышленной продукции на более чем 566 миллиардов рублей. Об этом сообщил 16 октября на заседании правительства губернатор Владислав Шапша.

- Рост объемов выпуска наблюдается во многих отраслях, - заявил он.

Застройщики ввели в эксплуатацию 800 тысяч квадратных метров жилья.

Инвестиции в основной капитал за шесть месяцев составили более 44 миллиардов рублей.

Доходы областного бюджета по итогам года вырастут, по предварительным данным, на 10%.

Глава региона поручил финансовому блоку держать сбалансированный бюджет, который будет сохранять социальную направленность и позволит продолжать модернизацию экономики.