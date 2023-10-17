Работникам бывшего завода «Фольксваген» в Калуге заблокировали пропуска в столовую

Как мы уже рассказывали, в Калуге сотрудников бывшего завода «Фольксваген» начали вызывать на рабочие места, хотя предприятие по-прежнему находится в простое. Как ранее заявляли представители профсоюзов, таким образом люди лишаются возможности где-то подработать. А в понедельник, 17 октября, появилась новая информация об этой ситуации.
В профсоюзах «Единство» и АСМ рассказали, что находиться в простое на рабочем месте вызвали уже около 250 человек.
- Официально сотрудники подписывают дополнительное соглашение к трудовому договору, где им меняют график работы со сменного на пятидневный с двумя выходными, - пояснили в АСМ. - Рабочее время по данному графику с 8:30 до 17:00, но сотрудников отпускают домой в 11:30. При этом не предоставляется никаких документов, в соответствии с которыми сотрудник может покинуть рабочее место в 11:30.
Там также отмечают, что по коллективному договору работников обязаны обеспечивать одним бесплатным обедом, но у некоторых работников оказались заблокированы пропуска в столовую.
В профсоюзе «Единство» назвали это грубым нарушением Коллективного договора.
- Обстановка напряженная, - рассказал нам представитель «Единства» Дмитрий Толченников. - Люди понимают, что их вызывают на работу не с целью работать, а с целью выжить их с предприятия. Если в течение недели вопрос с питанием не решат, то будут переходить к активным действиям по этому вопросу.
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