Калужская компания отправила в Африку партию медоборудования

В Алжир ушел контейнер со 100 аквадистилляторами калужского производства. Оборудование отправлено в рамках контракта, заключенного во время мартовской бизнес-миссии калужан в эту республику, сообщил 16 октября замгубернатора Владимир Попов.

Первая поставка состоялась в мае текущего года.

Напомним, в марте в Алжир ездила солидная бизнес-миссия калужских компаний. Искать новых партнеров в странах Глобального Юга отправились 12 фирм, 5 из которых поучаствовали в автомобильной выставке. Свои услуги и товары предложили производители, работающие в сферах электронной, пищевой, фармацевтической, космической, обрабатывающей промышленности.