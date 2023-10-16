Владислав Шапша рассказал социальном характере трехлетнего бюджета Калужской области

Утром в понедельник, 16 октября, правительство Калужской области одобрило проект бюджета региона на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Более 60% бюджета планируется потратить на социальную поддержку, здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие направления.

Около 1,7 миллиарда рублей направят на льготное лекарственное обеспечение. На Правом берегу в Калуге откроется детско-взрослая поликлиника. 20 медучреждений ждет капремонт. А в сельской местности откроют еще 22 фельдшерско-акушерских пункта.

В Калуге планируется построить три школы в микрорайонах Байконур, Комфорт-Парк и Тайфун. Еще одно учебное заведение появится в Людиново.

- Я рассчитываю, что итогом нашего взаимодействия станет финансовый документ, который обеспечит рост экономики и повышение благосостояния жителей Калужской области, - заявил губернатор Владислав Шапша.