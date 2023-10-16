Калужская область планирует за год заработать 78 миллиардов рублей

В понедельник, 16 октября, на заседании правительства Калужской области состоялось первое представление проекта областного бюджета на 2024 - 2026 годы.
- Основные приоритеты - обеспечение сбалансированности бюджетной системы области, безусловное исполнение всех социально значимых обязательств и повышение эффективности и результативности бюджетных расходов с учетом ориентирования на достижение национальных целей развития, - прокомментировала документ министр финансов региона Валентина Авдеева.
Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета запланированы в сумме 70 миллиардов рублей, безвозмездные поступления - 8 миллиардов. Доходы областного бюджета на 2024 год составят 78 миллиардов рублей.
А расходы запланированы в 78,8 миллиарда рублей.
- В бюджете учтены все необходимые статьи расходов, - заявила Авдеева. - Несмотря на сложную геополитическую обстановку и приоритезацию бюджетных расходов на исполнение всех социальных обязательств, в проекте областного бюджета предусмотрены значительные средства на развитие экономики, агропромышленного комплекса, инфраструктуры и коммунального хозяйства.
На развитие образования будет направлено 18 миллиардов рублей, на социальную поддержку граждан – 6,9 миллиарда, на развитие здравоохранения – 13,5 миллиарда, на дорожную отрасль – 7 миллиардов, на экономическое развитие – 2,1 миллиарда, на обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения – 1,2 миллиарда.
Будут построены три школы: одна в Людиново и две в Калуге в микрорайонах Байконур и Комфорт Парк в рамках концессионных соглашений. И два детских сада: в Калуге и Ферзиковском районе.
Продолжится строительство детско-взрослой поликлиники и реконструкция здания театра юного зрителя в Калуге, а также строительство Дома социального обслуживания в деревне Тешевичи Кировского района.
Завершится строительство крытого футбольного манежа на тренировочной площадке «Спутник». В Обнинске планируется реализация мероприятий в рамках концессионного соглашения в сфере теплоснабжения.
- В настоящее время работа над проектом бюджета продолжается. Проект областного бюджета на 2024 - 2026 годы будет представлен в Законодательное собрание области до 1 ноября текущего года. После этого работа над ним продолжится в комитетах Законодательного собрания области, - рассказала министр финансов.
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