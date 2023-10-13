Калужская область получила награду Федерального центра компетенций в сфере занятости

На форуме «Служба занятости населения нового типа: от идеи к реализации» в Сочи успеха добились калужские представители.

Делегация Калужской области получила награду Федерального центра компетенций в сфере занятости в номинации «За активное участие в апробации сервисов», сообщили 13 октября в региональном правительстве.

Полезные сервисы внедрились в Боровске, Калуге и Обнинске. Речь идет, в частности, о сервисах «Кадры для инвестпроектов», «Как пройти собеседование» и «Как написать резюме».