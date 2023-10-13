Калужские компании вышли на объем экспорта в миллиард рублей

Итоги работы с января по сентябрь нынешнего года подвели в АНО «Центр поддержки экспорта Калужской области».

Благодаря господдержке 38 компаний из нашего региона экспортировали своих товаров на миллиард рублей.

- Самые популярные рынки – Алжир, Вьетнам, Турция, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, - рассказал 13 октября губернатор Калужской области Владислав Шапша.

По его словам, более 50 компаний стали участниками международных выставок, а 300 малых и средних предприятий прошли обучение современному экспорту.