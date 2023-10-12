Владислав Шапша рассказал об успехах аграриев, получавших господдержку

Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал о некоторых успехах аграриев нашего региона.

В Барятинском районе местное хозяйство вошло в число победителей всероссийского конкурсного отбора получателей грантов «Агротуризм» на 2023 год. «Экопарк Милятино» получил 5,9 миллиона рублей на создание инфраструктуры для базы отдыха.

Два года назад это хозяйство выиграло грант на 5,2 миллиона рублей, чтобы развивать семейную ферму.

- Господдержка для крестьян сейчас особенно важна. Гранты помогают начать свое дело, развивать свою деятельность, - подчеркнул губернатор. - Сейчас идет прием заявок на новый конкурс проектов развития агротуризма.