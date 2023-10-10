Подписан специальный инвестиционный контракт о строительстве нового завода в Калужской области

В Сочи на форуме БИОТЕХМЕД 9 октября Калужская область в лице губернатора Владислава Шапши подписала специальный инвестиционный контракт с руководством «Русатом Хэлскеа», Минпромторгом России и Обнинском.

В калужском наукограде появится крупнейший в Европе завод по производству радиофармпрепаратов по стандартам GMP. Планируется, что через 2 года он начнет выпускать продукцию для диагностики и терапии онкозаболеваний. В том числе речь идет о неоперабельных метастатических формах рака.

- СПИК – это подтверждение нашего плодотворного сотрудничества с «Росатомом», - заявил Владислав Шапша. - Объем инвестиций - более 12 миллиардов рублей. В рамках СПИКа компания сможет воспользоваться налоговыми льготами на прибыль и имущество.