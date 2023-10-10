В Калужской области расширят фармкластер

Губернатор Калужской области Владислав Шапша продолжает работу на форуме БИОТЕХМЕД в Сочи. 9 октября он принял участие в пленарном заседании вместе с вице-премьером Денисом Мантуровым и министром здравоохранения Михаилом Мурашко.

Шапша рассказал федеральным чиновникам о калужском фармкластере. На данный момент он один из крупнейших в стране с 70 предприятиями, которые выпускают более 230 наименований препаратов.

- В прошлом году предприятия кластера выпустили продукции на 70 миллиардов рублей, - отметил губернатор. - За 10 лет достигли 14-кратного роста. Удалось заместить многие импортные медикаменты. Несмотря на санкции, все предприятия работают. Кластер постоянно расширяется.

По словам Шапши, еще несколько предприятий хотят разместиться в Калужской области. Они будут выпускать лекарства, вакцины и саморазрушающиеся шприцы.

Ведется работа над созданием третьей площадки особой экономической зоны «Калуга» для фармпредприятий.