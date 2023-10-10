Шапша показал вице-премьеру будущее калужское предприятие с роботами

В понедельник, 9 октября, на выставке форума БИОТЕХМЕД в Сочи губернатор Калужской области Владислав Шапша встретился с вице-премьером, министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым и министром здравоохранения России Михаилом Мурашко.

На выставке представлены ведущие компании фарминдустрии.

- Среди них - наша «Евроклима Рус», - рассказал Шапша. - Компания представила 3D-модель будущего завода по производству систем обработки и кондиционирования воздуха. Его планируется запустить в конце 2023 года на Боровской площадке ОЭЗ «Калуга».

Площадь комплекса превысит 8000 квадратных метров. Проект будет на 85% импортозамещенным.

- Создаем все условия для комфортной работы фарм- и мединдустрии в нашей области, - заявил Шапша.