Калужская область выиграла две номинации премии «Лидеры инвестиционного развития -2023»

Калужская область одержала победу в двух из 10 номинаций Национальной премии «Лидеры инвестиционного развития». Ее итоги подвели 5 октября в Туле, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Лучшим признали инвестиционный портал Калужской области, где есть возможность подать онлайн-заявку на размещение производства.

- С начала года поступило 67 заявок от потенциальных инвесторов. А всего за время работы портала - более 400. Результат работы по большинству из них - новые предприятия, - прокомментировал Шапша.

Также экспертами премии отмечена видеопрезентация Калужской области «Давайте сделаем это вместе», которая помогает представить преимущества региона на форумах, выставках, бизнес-встречах.