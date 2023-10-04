Калужским бизнесменам предложили посоревноваться в доброте

В Калужской области до 15 октября продлится прием заявок на Всероссийский конкурс проектов в области социального предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций «Мой добрый бизнес».

Об этом в среду, 4 октября, сообщили в правительстве региона.

Организаторы выберут лучшие практики социального предпринимательства среди субъектов малого и среднего бизнеса, а также НКО. Рассматриваться будут компании, которые развивают корпоративную социальную ответственность.