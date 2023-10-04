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Артамонов предложил, у кого взять сотни миллиардов для бюджета

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.10.2023 12:47 7 1714
Артамонов предложил, у кого взять сотни миллиардов для бюджета

Сенатор от Калужской области Анатолий Артамонов на парламентских слушаниях предложил новые источники пополнения бюджета. Он отметил, что речь идет о сотнях миллиардов.

Много внимания бывший калужский губернатор уделил банкам. Как считает Артамонов, они должны делиться с государством прибылью, которую заработали на курсовой разнице валют. Также сенатор заявил, что банки должны приобретать облигации федерального займа по приемлемым процентам.

- Государство за последние несколько лет выделило несколько триллионов рублей в поддержку банков, - прокомментировал Артамонов. - Пора и банкам подставить плечо государству.

Кроме того, деньги предлагается брать с производителей спирта и табака. Артамонов предложил ввести акциз при продаже спирта, а 5% дохода от акциза на табак оставлять в региональных бюджетах.

Регионам с маленькими доходами, уверен сенатор, нужно защищать свои бюджеты в Минфине, чтобы не брать потом кредиты в коммерческих банках.

- Не все пока поддерживается Минфином, но будем над этим работать, - заявил Артамонов.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.10.2023 12:47 7 1714
Тэги: калужская область
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