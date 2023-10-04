Бабынинская площадка в ОЭЗ помогла Калужской области победить на международном форуме

Инициатива по созданию третьей площадки в Бабынинском районе, которая ранее была поддержана Министерством экономического развития РФ, помогла Калужской области одержать победу.

Проекты по созданию новых и развитию действующих ОЭЗ в рамках форума представили 26 регионов России.

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