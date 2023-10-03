На финансирование нацпроектов в Калужской области направили 11,9 миллиарда рублей

В Калужской области по состоянию на 29 сентября на реализацию национальных проектов направили 11,909 миллиарда рублей. Такие данные во вторник, 3 октября, опубликовала министр финансов региона Валентина Авдеева.

Из этой суммы на образование направлено 2,811 миллиарда, на жилье и городскую среду – 2,58 миллиарда, дороги – 2,54 миллиарда.

На нацпроект «Демография» потратили 1,698 миллиарда, на здравоохранение – 909 миллионов.