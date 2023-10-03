Из Калужской области отправился первый скоростной контейнерный поезд

Первый скоростной контейнерный поезд отправился в тестовый рейс по маршруту Ворсино — Новороссийск. Об этом рассказал 2 октября заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов.

Экспресс полностью состоит из фитинговых платформ, которые разработаны для движения на скорости 140 км/ч.

По сравнению с обычными контейнерными поездами, время в пути сократилось в два раза. До Новороссийска поезд будет идти около суток.

- В первый рейс отправился состав, состоящий из 20 вагонов, - пояснил Попов. - Он доставит в порт Новороссийска 80 крупнотоннажных контейнеров, затем ж/д-сервис стыкуется с ускоренными морскими линиями ГК «СИЛМАР» в Индию, ОАЭ и страны Юго-Восточной Азии.