В Калужской области 26 компаний за месяц подали заявки на размещение производств

За сентябрь поступило 26 заявок на размещение производств на территории нашего региона. Об этом 2 октября сообщает Агентство регионального развития.

В неделю проводится около 50 консультаций по различным мерам государственной поддержки.

Сейчас в нашей области действуют 11 индустриальных парков, две особые экономические зоны и две территории опережающего развития.

Напомним, губернатор Калужской области на ежегодной встрече с инвесторами призвал вкладываться в экономику региона.