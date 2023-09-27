Губернатор рассказал о судьбе калужских автомобильных заводов

Во вторник, 26 сентября, губернатор Калужской области Владислав Шапша в ходе прямого эфира ответил на вопрос о судьбе автомобильных заводов в Калуге. Они остановили производство полтора года назад.

Шапша пообещал, что все заводы будут запущены и начнут работать по своему профилю.

Предприятие «Вольво», которое недавно перешло российскому собственнику, обещают запустить до конца года.

- В скором времени встретимся с новым руководством и расскажем о планах, - сообщил Шапша.

На бывшем «Фольксвагене», проданном немцами компании из России в мае, ведется работа с китайскими партнерами.

- Однако перезапуск - процесс не быстрый. То же касается и «Пежо», - прокомментировал губернатор Калужской области.