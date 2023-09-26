Открытие нового завода готовится в Калужской области

Во вторник, 26 сентября, губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал об одной из встреч в рамках Клуба инвесторов, прошедшего на прошлой неделе в Тарусе.

В частности, стало известно, что в конце октября в индустриальном парке «Ворсино» начнет работу завод по выпуску полиэтиленовых труб. Объем инвестиций в проект составил 350 миллионов рублей, уже создано 40 рабочих мест.

- Обсудили развитие производства, применение продукции компании для нужд региона, в том числе для обновления коммунальных сетей, - рассказал Владислав Шапша. - Она уже используется при газификации Калужской области.