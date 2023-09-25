Завод «Вольво» в Калуге продали без возможности обратного выкупа

Автомобильный завод «Вольво» в Калуге продали российскому инвестору без опциона на обратный выкуп. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

- Volvo - без опциона, - приводит его слова агентство «РИА Новости».

Напомним, несколько недель назад появилась информация, что активы шведской компании перешли под контроль российского предпринимателя Игоря Кима. Какова будет дальнейшая судьба «Вольво» в Калуге, пока не сообщается. Машины там не выпускают уже полтора года.

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