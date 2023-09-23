Деловой вечер Клуба инвесторов прошел в Калужской области

В пятницу, 22 сентября, в Тарусе прошел деловой вечер Клуба инвесторов Калужской области, в котором принял участие губернатор Владислав Шапша.

Там собрались гости и члены Клуба – руководители компаний, которые реализуют свои проекты в нашем регионе, а также потенциальные инвесторы.

Выступая, Владислав Шапша отметил, что в этом году встреча Клуба инвесторов проходит в юбилейный 15-й раз. В Тарусу приехали более 300 человек.

За 2023 год в области появились 19 новых компаний. Их проекты оцениваются в 76 миллиардов рублей.

- Ваши инвестиции помогают области развиваться, - заявил губернатор. - Главное – улучшают качество жизни жителей региона. В условиях санкций мы видим возможности для роста экономики и делаем реальные шаги на этом пути.

В оставшиеся месяцы года в Калужской области планируется открыть еще семь предприятий.

Как подчеркнул губернатор, наш регион по-прежнему уверенно держится в первой десятке лидеров национального инвестиционного рейтинга.

- Мы не только продолжаем консультировать, сопровождать и снимать барьеры, но и работаем над тем, чтобы вам стало еще более комфортно и выгодно развивать бизнес в Калужской области, – заявил Шапша.

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