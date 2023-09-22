Владислав Шапша – об открытии в Калуге технопарка: «Выбор большой, так что каждый может найти свое дело, которое будет по душе»

Как мы уже рассказывали, в четверг, 21 сентября, в Калуге открылся первый в России Федеральный технопарк профессионального образования. В пятницу о важности этого события рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- Мы признательны Главе государства за создание первого такого центра у нас в регионе, - заявил губернатор. - И в целом за мощную поддержку образовательной сферы региона. У нас завершается строительство современного кампуса «Бауманки». В Обнинске при поддержке Владимира Путина создаётся Международный центр ядерного образования. Без модернизации системы образования невозможно обеспечить современные запросы работодателей.

Глава региона также рассказал о разговоре со студентами на открытии технопарка:

- Ребята спросили у меня, какую специальность лучше получить в этом центре. Абсолютно уверен, все 60 направлений, по которым здесь будут готовить специалистов, востребованы в нашей экономике. Выбор большой, так что каждый может найти свое дело, которое будет по душе.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.