Вечером в четверг, 21 сентября, на Правом берегу в Калуге открылся первый в России Федеральный технопарк профессионального образования.

В церемонии открытия по видеосвязи участвовал президент Владимир Путин.

- В технопарке ежегодно смогут проходить подготовку и повышение квалификации до 10 тысяч наставников, мастеров производственного обучения со всей страны более чем по 60 программам, - рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

На данный момент выбраны 25 преподавателей из разных городов, которые будут первыми повышать квалификацию в Калуге.

- Да, мы говорим, о том, что у нас будут готовить специалистов для всей страны, - пояснил Шапша. - И, конечно, для нашей Калужской области. Мы усиливаем и развиваем региональную промышленность. В этом году открываем еще 7 крупных предприятий. И в перспективе задачи стоят большие.

По словам главы региона, в ближайшие 7 лет экономике области понадобятся 64 тысячи специалистов. При этом большинство из них - рабочих профессий.

В технопарке «Профессионалитет» созданы 30 современных лабораторий. Будет вестись подготовка кадров для восьми отраслей реального сектора экономики. Ожидается, что каждый год смогут обучаться 10 тысяч специалистов.

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