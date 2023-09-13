Стал известен район Калужской области с самой высокой урожайностью зерновых

В Калужской области уборка зерновых завершена на площади в 65 тысяч гектаров. Это 75% от плана, сообщили в среду, 13 сентября, в правительстве региона по итогам видеоконференции министра сельского хозяйства области Леонида Громова.

Первыми завершили уборку хозяйства Перемышльского района. Также в числе лидеров Хвастовичский (97%), Барятинский (91%) и Козельский (92%) районы.

Самая высокая урожайность наблюдается в Перемышльском районе - 4,9 тонны/га. Суммарно собрали больше всего зерна в Мещовском районе - 51 тысячу тонн.

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