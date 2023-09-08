Завод «Вольво» в Калуге перешел под контроль российского инвестора

Завод грузовиков «Вольво» в Калуге перешел под контроль российского бизнесмена Игоря Кима. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщило агентство «Интерфакс».

Гендиректором завода Volvo Trucks станет партнер Кима по бизнесу Алексей Санников, отмечает издание.

Представитель Игоря Кима не стал комментировать «Интерфаксу» информацию о Volvo.

Напомним, завод в Калуге прекратил производство в феврале 2022 года. Летом появлялась информация, что предприятие хотят купить российские и китайские компании.

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