ГАЗ отказался от иска к «Фольксвагену»

Горьковский автомобильный завод отказался от иска на 15,6 миллиарда рублей к немецкому автоконцерну Volkswagen. Во вторник, 5 сентября, об этом сообщило издание РБК.

По данным издания, стороны достигли мирового соглашения.

Напомним, в марте нынешнего года ГАЗ подал иск «Фольксвагену» из-за споров о контрактах между компаниями.

Некоторое время завод в Калуге находился под арестом. Однако позже ограничения были сняты, немцы продали предприятие российскому «Авилону» в мае.

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