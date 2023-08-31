В Калуге на бывшем заводе «Фольксваген» продлили простой на три месяца

На бывшем заводе «Фольксваген» в Калуге простой производства продлен на все три осенних месяца – до 30 ноября. Об этом сообщили 30 августа представители профсоюза АСМ после встречи с руководством предприятия.

Также с 1 сентября изменено положение о выплате аванса. Работникам в простое платят 2/3 от оклада. С 1 сентября половину будут отдавать в качестве аванса, половину – в зарплате.

Кроме того, стало известно, что 31 августа на экс-«Фольксвагене» проводят ярмарку вакансий для сотрудников. Калужанам предлагают поехать работать в другие города на ГАЗ, Haval и КамАЗ. При этом за ними обещают сохранить должности в Калуге.

Напомним, накануне губернатор Калужской области Владислав Шапша заявлял, что производство автомобилей в Калуге планируется возобновить до конца года.

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