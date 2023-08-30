Бывший завод «Фольксваген» в Калуге рассчитывают запустить до конца года

В среду, 30 августа, губернатор Калужской области Владислав Шапша в очередной раз заявил, что на бывшем заводе «Фольксваген» в Калуге производство может возобновиться уже в ближайшие месяцы.

Об этом он заявил на встрече с представителем китайской компании, которая занимается в Калуге выпуском топливных баков.

- Как я уже говорил, провели большую подготовительную работу с тем, чтобы уже в этом году на бывшем заводе «Фольксваген» было возобновлено производство, - отметил глава региона.

Напомним, на прошлой неделе появлялась информация, что в Калуге будут собирать китайские автомобили.

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