На бывшем заводе «Фольксваген» в Калуге будут собирать машины абсолютно новых марок

В среду, 23 августа, бывший глава представительства «Ауди» в России Любомир НАЙМАН, а ныне вице-президент AGR по продажам и маркетингу, рассказал о планах на завод в Калуге, который AGR выкупил у «Фольксвагена».
Как мы уже писали, днем ранее прошла информация, что там начнут собирать китайские «Chery»
И вот, как сообщает «Автоньюз» на конференции ассоциации «Российские автомобильные дилеры», которая стартовала вчера в Москве, AGR подтвердил, что сборку автомобилей на калужском завод возобновят до конца 2023 года.
В будущем новый владелец завода «Фольксваген» планирует существенно расширить производство. В том числе и за счет новых брендов. На конференции Найман рассказал, что до конца 2023 года в Калуге начнут собирать несколько моделей машин и пообещал, что в будущем в Калуге появятся абсолютно новые марки, о которых пока никто не знает.
По словам Неймана, в будущем возможно расширение модельного ряда собираемых в Калуге машин за счет электромобилей. Однако в первую очередь компания сосредоточится на авто с двигателями внутреннего сгорания.
В ходе конференции состоялся ряд дискуссий, в ходе которых обсуждали в том числе и планы AGR на калужский завод. В частности, независимый консультант в области автопрома Сергей Бургазлиев уверен, что завод в Калуге является привлекательной площадкой для иностранных партнеров, «особенно при долгосрочных и понятных правилах получения государственной поддержки в обмен на инвестиции и локализацию, а значит озвученные Найманом планы в теории реализуемы».
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