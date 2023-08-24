Калуга Обнинск
Главная Новости Экономика и бизнес
Работодатель года-2023 Работодатель года. Голосование Дроны Бренд года-2023 История Калуги Статьи

На бывшем заводе «Фольксваген» в Калуге будут собирать машины абсолютно новых марок

Опубликовано: 24.08.2023 11:03 0 1271
На бывшем заводе «Фольксваген» в Калуге будут собирать машины абсолютно новых марок

В среду, 23 августа, бывший глава представительства «Ауди» в России Любомир НАЙМАН, а ныне вице-президент AGR по продажам и маркетингу, рассказал о планах на завод в Калуге, который AGR выкупил у «Фольксвагена».

Как мы уже писали, днем ранее прошла информация, что там начнут собирать китайские «Chery»

И вот, как сообщает «Автоньюз»  на конференции ассоциации «Российские автомобильные дилеры», которая стартовала вчера в Москве, AGR подтвердил, что сборку автомобилей на калужском завод возобновят до конца 2023 года.

В будущем новый владелец завода «Фольксваген» планирует существенно расширить производство. В том числе и за счет новых брендов. На конференции Найман рассказал, что до конца 2023 года в Калуге начнут собирать несколько моделей машин и пообещал, что в будущем в Калуге появятся абсолютно новые марки, о которых пока никто не знает.

По словам Неймана, в будущем возможно расширение модельного ряда собираемых в Калуге машин за счет электромобилей. Однако в первую очередь компания сосредоточится на авто с двигателями внутреннего сгорания.

В ходе конференции состоялся ряд дискуссий, в ходе которых обсуждали в том числе и планы AGR на калужский завод. В частности, независимый консультант в области автопрома Сергей Бургазлиев уверен, что завод в Калуге является привлекательной площадкой для иностранных партнеров, «особенно при долгосрочных и понятных правилах получения государственной поддержки в обмен на инвестиции и локализацию, а значит озвученные Найманом планы в теории реализуемы».

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Опубликовано: 24.08.2023 11:03 0 1271
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«Когда ты видишь результаты ученика, ты домой не идешь, а летишь»
Wink и START представили первый тизер сериала «Слово пацана»
Цифровые «плюшки»: «Ростелеком» стал партнером фестиваля «Калуга.Улица.Еда.»
«Ростелеком» провел переустройство сетей связи в рамках реконструкции «Синих мостов» в Калуге
ОПРОС
Где вы собираетесь провести летний отпуск? 
Всего проголосовало: 902
Новости партнеров
Почему игра в слова так популярна
Способы теплоизоляции нефтегазопроводов
С чего начать обновление гардероба

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru