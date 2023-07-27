Стала известна цена продажи завода «Фольксваген» в Калуге

В середине мая немецкий концерн «Фольксваген» продал свои российские активы, среди которых и производство в Калуге, компании «Авилон». В четверг, 27 июля, из отчета автокорпорации за первое полугодие стала известна цена завода.

Российская компания заплатила немцам 125 миллионов евро. По майским курсам – это около 11 миллиардов рублей.

Напомним, производство автомобилей в Калуге собираются возобновить до конца 2023 года. Ранее сообщалось, что это могут быть китайские бренды.

- Я рассчитываю, что в этом году уже производство будет запущено, - заявлял в июне губернатор Калужской области Владислав Шапша. - Первый этап – это перенастройка производства. На запуск полноценного производства, перенастройку процессов нужно 12 месяцев.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.