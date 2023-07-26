Объем налоговых поступлений в Калужской области вырос на 6%

За первую половину 2023 году в бюджет Калужской области поступило 38,5 миллиарда налогов. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил в среду, 26 июля, губернатор Владислав Шапша.

- При этом обрабатывающие производства остаются основным видом экономической деятельности по налоговым поступлениям, - отметил глава региона. - По итогам полугодия они составляют 56,3% от их общего объема, рост по сравнению с прошлым годом 3,2%. Хорошая динамика по стройке: плюс 22,5%. А налоговые поступления от деятельности в сфере информатизации и связи выросли в 2 раза.

В Национальном рейтинге состояния инвестклимата Калужская область сохранила седьмое место в России.

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