Посла Индии пригласили в Калугу
В четверг, 20 июля, губернатор Калужской области Владислав Шапша в Москве провел рабочую встречу с послом Индии в России Паваном Капуром.
Губернатор пригласил его посетить Калугу.
На встрече шла речь о сотрудничестве. Калужская область работает с индийскими компаниями в фармацевтике.
- Считаю важным развивать взаимодействие с Индией и в других сферах экономики и социальной сферы, - заявил Шапша. - Промышленность, сельское хозяйство, молодежный обмен, туризм.
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