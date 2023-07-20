Посла Индии пригласили в Калугу

В четверг, 20 июля, губернатор Калужской области Владислав Шапша в Москве провел рабочую встречу с послом Индии в России Паваном Капуром.

Губернатор пригласил его посетить Калугу.

На встрече шла речь о сотрудничестве. Калужская область работает с индийскими компаниями в фармацевтике.

- Считаю важным развивать взаимодействие с Индией и в других сферах экономики и социальной сферы, - заявил Шапша. - Промышленность, сельское хозяйство, молодежный обмен, туризм.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.