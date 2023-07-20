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Губернатор Калужской области открыл международный экспертный форум по ядерной медицине стран БРИКС

Дмитрий Ивьев , Фото: правительство Калужской области.
Опубликовано: 20.07.2023 12:23 0 231
Губернатор Калужской области открыл международный экспертный форум по ядерной медицине стран БРИКС

В четверг, 20 июля, в Москве открылся Международный экспертный форум по ядерной медицине стран БРИКС. В церемонии приняли участие губернатор Калужской области Владислав Шапша, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и первый заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров.

В форуме участвуют послы государств, руководители органов госвласти в сфере здравоохранения, научные специалисты, представители фармкомпаний, крупнейших клиник и исследовательских медицинских центров из России, Бразилии, Индии, КНР, ЮАР.

- БРИКС – это мощная влиятельная сила, наиболее активно развивающиеся экономики мира, 40% населения Земли. И сегодня наши страны делают еще один шаг в совместной борьбе с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями, - подчеркнул Владислав Шапша. - Калужская область в числе лидеров в этой сфере в стране. А некоторых разработок, технологий нет больше нигде в мире.

Губернатор напомнил, что в Обнинске строится крупнейший в Европе завод по производству радиофармпрепаратов. Он позволит на 100% закрыть потребность нашей страны в них и существенно расширить экспортные возможности.

Ведется работа над созданием в Обнинске международного центра ядерного образования с потенциалом обучающихся порядка 15 000 человек в год.

- Завтра ждем гостей форума в Калужской области, - отметил Шапша. - В МРНЦ им. А.Ф. Цыба участники познакомятся с передовыми методами диагностики и лечения онкологических заболеваний с использованием ядерных технологий для сохранения жизни и здоровья людей.

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Дмитрий Ивьев , Фото: правительство Калужской области.
Опубликовано: 20.07.2023 12:23 0 231
Тэги: общество область
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