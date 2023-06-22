Стало известно новое название завода «Фольксваген» в Калуге

Вечером в среду, 21 июня, стало известно новое название калужского завода «Фольксваген», проданного немецкой корпорацией в мае. Он продолжит работу в России под брендом «АГР», сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

«Фольксваген груп рус» переименовали в ООО «АГР» / AGR Automotive Group.

Ребрендинг затронет фирменный стиль компании и дилерскую сеть, насчитывающую более 400 предприятий.

Отмечается, что «АГР» продолжит продавать автомобили и запасные части.

О возобновлении производства в Калуге пока ничего не говорится.

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