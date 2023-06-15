Завод «Вольво» в Калуге хотят купить российские и китайские компании
На завод «Вольво» в Калуге претендует несколько покупателей. Об этом 14 июня сообщил на экономическом форуме в Санкт-Петербурге губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Среди потенциальных новых владельцев компании из России и Китая.
- «Вольво» готова передать, продать свое предприятие, вместе с ними сейчас ищем нового собственника, - приводит слова Шапши агентство «РИА Новости». - И у нас есть широкий круг интересантов по возобновлению работы этого предприятия, и отечественных в том числе.
Как отметил глава региона, возможен приход в Калугу китайской компании FAW.
Напомним, завод «Вольво» остановил свою работу в феврале 2022 года.
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