В Калуге работу завода «Фольксваген» планируется возобновить до конца 2023 года

До конца нынешнего года в Калуге планируется возобновить работу автомобильного завода «Фольксваген». Об этом в среду, 14 июня, на экономическом форуме в Санкт-Петербурге заявил «РИА Новости» губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- Я рассчитываю, что в этом году уже производство будет запущено, - приводит его слова агентство. - Первый этап – это перенастройка производства. На запуск полноценного производства, перенастройку процессов нужно 12 месяцев.

Напомним, в мае нынешнего года стало известно о продаже калужского завода российской компании.

По неофициальным данным, в Калуге будут собирать китайские автомобили Omoda S5.

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