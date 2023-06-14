Калуга Обнинск
Главная Новости Экономика и бизнес
Губернаторский дневник История Калуги Падения дронов Статьи

В Калуге работу завода «Фольксваген» планируется возобновить до конца 2023 года

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.06.2023 16:41 0 484
В Калуге работу завода «Фольксваген» планируется возобновить до конца 2023 года

До конца нынешнего года в Калуге планируется возобновить работу автомобильного завода «Фольксваген». Об этом в среду, 14 июня, на экономическом форуме в Санкт-Петербурге заявил «РИА Новости» губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- Я рассчитываю, что в этом году уже производство будет запущено, - приводит его слова агентство. - Первый этап – это перенастройка производства. На запуск полноценного производства, перенастройку процессов нужно 12 месяцев.

Напомним, в мае нынешнего года стало известно о продаже калужского завода российской компании.

По неофициальным данным, в Калуге будут собирать китайские автомобили Omoda S5.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.06.2023 16:41 0 484
Тэги: экономика фольксваген
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести летний отпуск? 
Все опросы
Новости партнеров
Аккаунты Discord: проводник в мир онлайн общения и игр
Как правильно выбрать кондиционер
Преимущества УЗИ на дому

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru