Калужским предпринимателям выделят 502 миллиона рублей на строительство гостиниц

В течение ближайших двух лет 14 предпринимателям из Калужской области выделят субсидию в 502 миллиона рублей на строительство быстровозводимых гостиниц. Заявки прошли конкурсный отбор инвестпроектов минэкономразвития РФ, сообщил в среду, 14 июня, губернатор Владислав Шапша.

В частности, речь идет о бунгало на базе отдыха в Сухиничском районе, глэмпинге в Дзержинском районе около арт-парка Никола-Ленивец и эко-отеле в Тарусском районе.

Как отметил Шапша, субсидию получили 38 субъектов РФ из 70 принявших участие. Калужская область вошла в пятерку лучших.

- Эти средства позволят инвесторам создавать дополнительные места проживания для туристов и обеспечат новые рабочие места в районах, - заявил Владислав Шапша.

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