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В Калужской области опять сообщили о сильном грохоте

Дмитрий Ивьев , Фото: минобороны РФ.
Опубликовано: 13.04.2023 14:48 3 2910
В Калужской области опять сообщили о сильном грохоте

Около 14:30 в четверг, 13 апреля, по Калужской области пошла вторая волна сообщений о сильном грохоте.

Наши читатели пишут из разных городов региона:

- Сейчас опять был грохот, на Салтыковке в доме вибрация даже.

- Правый берег слышно.

- Обнинск в 14:36 тоже гремел очень сильно.

- Ребёнок проснулся в истерике от грохота.

- СНТ Опушка в 14:36 сильный грохот, как взрыв, дом аж затрясся.

- Боровск слышно, но звуков самолета не было слышно.

- Пару минут назад, Кондрово.

- Малоярославецкий район тоже был грохот в 14:34.

- Правый берег. Слышно так, будто здесь происходит. За сегодня уже 6 хлопок.

Напомним, несколько таких хлопков было слышно в Калуге в промежутке между 11:00 и 12:00. Губернатор Калужской области Владислав Шапша объяснил это пролетом самолетов на сверхзвуковой скорости.

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Дмитрий Ивьев , Фото: минобороны РФ.
Опубликовано: 13.04.2023 14:48 3 2910
Тэги: происшествие
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