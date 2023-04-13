В Калужской области опять сообщили о сильном грохоте
Около 14:30 в четверг, 13 апреля, по Калужской области пошла вторая волна сообщений о сильном грохоте.
Наши читатели пишут из разных городов региона:
- Сейчас опять был грохот, на Салтыковке в доме вибрация даже.
- Правый берег слышно.
- Обнинск в 14:36 тоже гремел очень сильно.
- Ребёнок проснулся в истерике от грохота.
- СНТ Опушка в 14:36 сильный грохот, как взрыв, дом аж затрясся.
- Боровск слышно, но звуков самолета не было слышно.
- Пару минут назад, Кондрово.
- Малоярославецкий район тоже был грохот в 14:34.
- Правый берег. Слышно так, будто здесь происходит. За сегодня уже 6 хлопок.
Напомним, несколько таких хлопков было слышно в Калуге в промежутке между 11:00 и 12:00. Губернатор Калужской области Владислав Шапша объяснил это пролетом самолетов на сверхзвуковой скорости.
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