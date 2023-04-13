В Калужской области из перевернувшегося мусоровоза фильтрат вытек в реку

Как мы уже рассказывали, поздно вечером 12 апреля на дороге Износки - Шанский Завод - Михали перевернулся мусоровоз. В ГИБДД сообщили, что 57-летний водитель не справился с управлением. Между тем жители деревни Терехово, где и произошло ДТП, бьют тревогу.

- У нас крутой поворот, они несутся, не смотря на ограничения скорости, - рассказала наша читательница Светлана. - Из этой цистерны вылился фильтрат с мусорного полигона. Фильтрат вытекает в речку Шаня. В деревне и ДНП вода будет отравленная.

Похожие жалобы появились и на странице губернатора в ВК. Но там ситуацию пока прокомментировала только министерство транспорта, которое пояснило, что на территории деревни ограничена скорость в 40 км/ч, а камеры в этом году поставить не смогут.

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