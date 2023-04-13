Стали известны причины громкого грохота в Калужской области

В промежутке между 11:00 и 12:00 жители разных городов Калужской области сообщали о непонятных звуках, похожих на взрывы.

- В соцсетях люди сообщают о хлопках, которые были слышны в разных частях региона. Росавиация подтвердила пролет сверхзвуковых самолетов, прокомментировал губернатор Владислав Шапша.

По сообщению наших читателей, в домах тряслись окна. На улицах сработали сигнализации автомобилей.

Грохот слышали и в Калуге, и в северной части области.

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