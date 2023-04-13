Громкие звуки, похожие на взрывы, в Калуге слышали из-за пролета военного самолета на сверхзвуковой скорости

Утром в четверг, 13 апреля, в Калуге и окрестных городах слышали звуки взрывов. Они были вызваны пролетом военного самолета, сообщили в правительстве Калужской области.

- Громкие хлопки, которые были слышны в Калуге и близлежащих районах, были вызваны переходом самолетов сверхзвукового барьера. Росавиация подтвердила данную информацию. Поводов для беспокойства – нет, - пояснили чиновники.

Ранее такая же ситуация возникала в прошлом году.

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