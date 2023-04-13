Жители Калуги сообщили о громких звуках, похожих на взрывы
Наши читатели сообщили о некоем взрыве в Калуге, который произошел примерно в 11:15 четверга, 13 апреля.
Вот что пишут люди:
- Московская, район Поселковой. Грохнуло будь здоров, даже окна колыхнулись.
- В центре сейчас нахожусь, в районе БТИ, глухой грохот и волна воздуха...
- На площади Московской тоже.
- Грабцево тоже хорошо слышно было. Стекла затряслись.
- В Воротынске и Льва Толстого тоже было громко.
Официальных комментариев на этот счет пока не поступало. В прошлом году при аналогичной ситуации звук взрыва объяснили пролетом военного самолета.
UPD. Стали известны причины.
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