Жители Калуги сообщили о громких звуках, похожих на взрывы

Наши читатели сообщили о некоем взрыве в Калуге, который произошел примерно в 11:15 четверга, 13 апреля.

Вот что пишут люди:

- Московская, район Поселковой. Грохнуло будь здоров, даже окна колыхнулись.

- В центре сейчас нахожусь, в районе БТИ, глухой грохот и волна воздуха...

- На площади Московской тоже.

- Грабцево тоже хорошо слышно было. Стекла затряслись.

- В Воротынске и Льва Толстого тоже было громко.

Официальных комментариев на этот счет пока не поступало. В прошлом году при аналогичной ситуации звук взрыва объяснили пролетом военного самолета.

UPD. Стали известны причины.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.