Водитель мусоровоза снес ограждение в Калужской области

Как мы уже рассказывали, вечером 12 апреля в Износковском районе автомобиль МАЗ врезался в ограждение дороги. Подробности об этом инциденте в четверг рассказали в управлении ГИБДД по Калужской области.

Примерно в 23:30 на дороге Износки - Шанский Завод - Михали 57-летний водитель мусоровоза неправильно выбрал скорость и не справился с управлением.

Различные травмы получил сам водитель. Его доставили в Калугу в областную больницу.

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